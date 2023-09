Mac mini (2020) con M1: a soli 549€ è un BEST BUY

Il Mac mini (2020) è uno dei migliori computer desktop che vi siano in circolazione. È uscito nel mese di novembre del 2020 ma ancora oggi rappresenta una delle migliori soluzioni esistenti sul mercato. È un prodotto fantastico, piccolo, compatto, con un potentissimo processore Apple Silicon M1. Grazie agli sconti di Amazon, la versione con 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD interno costa solo 549,00€; affrettati, è una promozione veramente speciale.

Mac mini (2020): il miglior computer desktop che vi sia

Sotto la scocca del Mac mini (2020) batte il chip del momento: il SoC M1 di Apple. Questa soluzione contiene una CPU a 8 core e una GPU integrata per prestazioni eccezionali. La sua architettura ARM personalizzata assicura una resa dei compiti di calcolo e una grafica straordinaria. Il device è anche noto per il suo design compatto e silenzioso. La sua estetica minimalista lo rende ideale per qualsiasi ambiente ed è silenziosissimo grazie al suo sistema di raffreddamento avanzato. La memoria unificata garantisce un’esperienza fluida e reattiva, mentre il supporto per lo storage SSD permette di avere tempi di avvio rapidi e velocità di trasferimento dati impressionanti.

Grazie all’architettura M1, il Mac mini è pienamente compatibile con le app di Apple ma permette anche di utilizzare al meglio i software Intel sfruttando Rosetta2. Sulla scocca del terminale troviamo tantissime porte: Thunderbolt 3, HDMI 2.0, USB-A, Ethernet e molto altro ancora.

Con un prezzo di soli 549,00€ questo device è un best buy unico; la consegna sarà celere e immediata, oltre che garantita, potrete usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata e c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Si può anche dilazionare il costo del Mac mini (2020) in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.