Mac mini (2020) con M1 a 599€ su Amazon: compratelo ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo computer desktop consumer di casa Apple, oggi vi consigliamo l’ottimo Mac mini (2020) che, nella sua iterazione con 8 GB di memoria unificata e con 256 GB di spazio su SSD costa solo 599,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è un vero best buy. Non di meno, il PC della mela è ottimo per tantissime operazioni che ora vedremo di seguito; in primo luogo, va benissimo per le attività di amministrazione o di contabilità ma è anche ottimo per fare programmazione. Il chipset Apple Silicon M1 garantisce performance degne di nota anche con l’editing video in 4K, magari con app come DaVinci Resolve 18 o FinalCut Pro. Moltissimi utenti lo usano per fare musica; Logic Pro infatti, è uno dei migliori programmi volti a questo scopo ed è sempre realizzato dall’OEM di Cupertino.

Mac mini (2020) su Amazon: best buy irripetibile

Mac mini (2020) con M1 è un PC piccolo e compatto che sta benissimo in tutti gli scenari lavorativi; dispone di 8 GB di memoria unificata per un multitasking privo di lag e con 256 GB di SSD avrete tutto lo spazio necessario per archiviare file, foto, video e canzoni, oltre che per installare app e software.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di soli 599,00€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può godere del reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento e pensate che si può dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Siate veloci perché alla cifra proposta su Amazon diventa irrinunciabile. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.