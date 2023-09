Mac mini (2020) con M1 a 599€: non lasciatevelo sfuggire

Mac mini (2020) è stato, sin dal suo esordio sul mercato, un prodotto rivoluzionario. Non presenta un’estetica rinnovata, anzi: è identico, dal punto di vista del design, al modello con SoC Intel uscito diversi anni prima in commercio. Ciò che è cambiato però, è il processore. Circa tre anni fa, l’OEM di Cupertino ha presentato al mondo la nuova architettura ARM proprietaria per i processori “fatti in casa”; sono dunque arrivati i primi Apple Silicon M1 e hanno cambiato tutto. Questi chipset hanno riscritto le regole del gioco visto che hanno garantito, in device piccoli, sottili e compatti, di diventare dei campioni di autonomia, con prestazioni al top e con prezzi concorrenziali. Un esempio? Il Mac sopra citato, è arrivato a circa 819,00€ e ora si trova in super sconto a soli 599,00€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon. Se già il costo il listino era eccellente, a questa cifra è un best buy da comprare immediatamente.

Mac mini (2020): la novità è tutta sotto la scocca

Come accennato sopra, il chipset Apple Silicon M1 è stato un game changer; essendo compatto, presenta sia 8 core sulla CPU che 8 sulla CPU, ma integra anche la memoria unificata (la RAM), il tutto in una soluzione “tascabile”. Non è un caso che questi SoC siano finiti anche dentro i tablet dell’azienda e in un futuro, probabilmente, li vedremo anche sugli smartphone.

Ad ogni modo, Mac mini (2020) a 599€ è un vero best buy; noi vi consigliamo di comprarlo adesso perché è davvero ottimo e l’offerta potrebbe terminare a momenti. Non pensateci troppo, la consegna è celere e immediata, oltre che gratuita. Ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo e si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

