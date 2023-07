Mac mini (2020) con M1: a 599€ è un best buy, fallo tuo adesso

Vi abbiamo parlato molto spesso del Mac mini (2020) con processore Apple Silicon M1; questo device ha stabilito un nuovo standard per le prestazioni dei computer desktop. Con un prezzo irresistibile di soli 599,00€ su Amazon (super scontato), questo piccolo gigante rappresenta uno dei migliori gadget che si possano comprare oggi sul noto portale di e-commerce americano. Questa è un’offerta imperdibile per chiunque desideri avere una potenza straordinaria in un gadget compatto. Le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo.

Mac mini (2020): acquistalo adesso a meno di 600€

Il cuore pulsante del Mac mini (2020) è il processore M1 di Apple, un chip progettato su misura per offrire prestazioni incredibili e un’eccellente efficienza energetica. Con la CPU a 8 core, la GPU a 8 core e l’unità di elaborazione neurale a 16 core, il computer sarà in grado di gestire qualsiasi carico di lavoro con facilità.

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte: questo dispositivo offre un’ampia gamma di porte e connettività, incluse due porte Thunderbolt / USB 4, due porte USB-A, una porta HDMI 2.0, una porta Ethernet e un jack per cuffie da 3,5 mm. Potrete collegare facilmente monitor esterni, dispositivi di archiviazione, tastiere, mouse e altro ancora; il Mac mini diverrà hub centrale per tutte le tue esigenze creative e professionali.

Con il suo aspetto minimalista e pulito, si inserirà perfettamente in qualsiasi ambiente domestico o ufficio. La sua eleganza discreta permette di posizionarlo ovunque, liberando spazio prezioso sulla vostra scrivania. Inoltre, essendo compatto e portatile, potrete trasportarlo con facilità in un piccolo zainetto (ricordatevi di progettarlo con una custodia, però).

Con la sua potenza rivoluzionaria, il suo design senza tempo, con una moltitudine di porte a disposizione e un prezzo imbattibile di soli 599,00€, questo Mac mini (2020) sarà il miglior prodotto che possiate acquistare oggi su Amazon, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.