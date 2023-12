Mac mini (2020) con M1: a 599€ è sempre una BUONA IDEA

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa e sensazionale: l’ottimo Mac mini (2020) con processore Apple Silicon M1, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD costa solo 599,00€, IVA inclusa con spese di spedizione comprese nel prezzo del device. Capite bene che a questa cifra è irripetibile, oltre che irrinunciabile: ha un valore ben più alto di quello che vedete segnato qui, anche perché con questo PC potrete perfino lavorare ad alti livelli. Sì, sfruttando la potenza del processore infatti, potrete montare video in 4K senza il minimo problema (magari con software di casa Apple come Final Cut Pro, ma non solo); si può fare post produzione grafica con la suite Adobe o, perché no, anche programmazione o produzione musicale con Logic Pro e app similari.

Mac mini (2020): ecco perché comprarlo

La versatilità di questo articolo è impressionante; va bene sia come Mac per il lavoro che per lo studio, ma anche come gadget casalingo per tutta la famiglia. Costa pochissimo grazie agli sconti di Amazon e pensate che si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. C’è la garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, e un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

Questo Mac mini (2020) arriva con macOS, il sistema operativo della mela ricco di features smart; è altresì potentissimo visto che ha una scheda tecnica assurda e dispone di un chipset interno (Apple Silicon M1 basato su architettura ARM) che sprigiona potenza con qualsiasi software. Costa solo 599,00€ su Amazon, IVA inclusa e non pagherete nemmeno le spese di spedizione: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.