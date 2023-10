Mac mini (2020) con M1 a 599€: correte a prenderlo, anche in comode rate

Se siete alla ricerca di un computer desktop di fascia alta ma che costi poco, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Mac mini (2020) con processore Apple Silicon M1 al prezzo sensazionale di soli 599,00€, spese di spedizione incluse, ovviamente su Amazon. Il PC è un prodotto di fascia altissima, con specifiche da top di gamma e un costo irrisorio (per quel che offre); ad ogni modo, sappiate che potrete dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile con tasso agevolato) o con il sistema interno al portale, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero.

In caso di problematiche potrete usufruire del reso gratuito entro un mese dall’anno e c’è comunque la garanzia con il costruttore valida un anno in tutti gli Apple Store. In alternativa c’è la garanzia di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione e fatelo vostro adesso.

Mac mini (2020): è il computer perfetto da comprare oggi

Questo fantastico Mac mini (2020) è dotato del processore Apple Silicon M1, un chip rivoluzionario su architettura ARM che presenta specifiche tecniche assurde e riesce a far girare fluidi anche i software più impegnativi (pensate che ci si riesce anche a montare un video in 4K con FinalCut Pro). Inoltre, avrete 8 GB di memoria unificata per un multitasking avanzato e ben 256 GB di spazio su un SSD super veloce. Sulla parte posteriore del computer troverete tante porte per la connettività (HDMI, USB Type-C, jack audio e non solo).

Per farlo funzionare vi basterà collegarlo alla corrente, attaccare le periferiche (potrete adoperare quelle che volete) e seguire la procedura guidata: in pochi minuti sarete operativi, pronti per mettervi al lavoro. Non lasciatevelo sfuggire: a soli 599,00€ è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.