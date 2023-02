Mac Mini 2020 con chip M1: tanta potenza oggi ad un prezzo davvero irresistibile

Se stai cercando un computer potente e compatto, il Mac Mini del 2020 potrebbe essere la soluzione perfetta per te. In questo momento, è in offerta a un prezzo speciale di 599€ (invece di 669€), ti consigliamo di non fartelo assolutamente scappare.

Il Mac Mini del 2020 ha un design elegante e compatto, che lo rende facile da collocare in qualsiasi ambiente. Nonostante le sue dimensioni ridotte, questo computer è estremamente potente e può gestire anche le attività più impegnative, come l’editing video o la progettazione grafica. Una delle caratteristiche più interessanti del Mac Mini è la sua versatilità. Puoi utilizzarlo come un computer desktop principale o come un computer per il montaggio video. Grazie alle sue numerose porte, puoi collegare una vasta gamma di dispositivi esterni, come stampanti, hard disk esterni e molto altro ancora.

Inoltre, il Mac Mini viene fornito con il sistema operativo macOS, che offre un’esperienza utente fluida e intuitiva. Se sei già abituato ad utilizzare un Mac, ti sentirai subito a tuo agio con questo computer.

Il modello in offerta è equipaggiato con il potente Chip M1 di Apple Silicon dotato di CPU 8-core e GPU 8-core affiancati da Neural Engine a 16-core e 8GB di RAM. L’SSD ultraveloce da 256GB ti garantirà tempi di avvio fulminii, oltre che tempi di caricamento bassissimi ogni volta che aprirai un’app o salverai un file.

Il Mac Mini del 2020 è un computer eccellente che offre prestazioni elevate, versatilità e un’esperienza utente intuitiva. Con il prezzo scontato attualmente disponibile, è un’occasione da non perdere per chi cerca un computer potente e compatto. Come sempre, ti ricordiamo che con Prime la spedizione è gratuita e che puoi scegliere di dividere l’importo in cinque comode rate senza interessi, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile. Oggi il Mac Mini 2020 può essere tuo a 599€, con uno sconto di 70€ sul suo normale prezzo di listino. Ti consigliamo di metterlo nel carrello subito, prima che l’offerta vada a ruba.

