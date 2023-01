Mac mini (2018): è ancora valido? A chi si rivolge?

Oggi vogliamo parlarvi di un computer desktop di qualche anno fa ma che è ancora valido e interessante per moltissimi utenti; il prezzo è estremamente contenuto e, al netto delle critiche e delle chiacchiere da bar, lui è un prodotto veramente eccezionale ancora oggi nel 2023. Parliamo del Mac mini del 2018 con processore Intel Core i3, 8 GB di memoria RAM e 128 GB. Lo si trova su Amazon (ricondizionato) a soli 569,00€ e c’è la possibilità di restituirlo gratuitamente entro un mese dall’acquisto.

Sì, lo sappiamo: monta ancora i processori di Intel, ma questo non è un dramma, anzi. Se non si hanno particolari esigenze di video editing, di fotoritocco, di programmazione o altro, lui è ancora valido e interessante al prezzo a cui viene proposto. Capiamoci: come PC casalingo, per le mail, la navigazione browser, come computer per la famiglia, per gli studenti, per scrivere la tesi, per lavorare ad attività di amministrazione o di segreteria, è eccezionale. Leggero, piccolo, portatile, veloce da configurare, potente il giusto e con un design ancora oggi accattivante e in linea con il trend attuale (anche il Mac mini M2 Pro presente la medesima cifra stilistica) con un colore grigio siderale veramente unico nel mercato.

Mac mini (2018): può essere un buon affare?

Ovviamente la domanda è retorica: certo che è un buon affare. A 569,00€ infatti, si presenta come una soluzione interessante per tutte le persone che devono farne un utilizzo standard, quasi classico. Amazon dona un anno di garanzia con Amazon Renewed, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e in più c’è la possibilità di acquistarlo oggi, dilazionando il pagamento in comode rate con Cofidis.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: anche se è ricondizionato, è stato certificato e ispezionato dagli esperti del sito. Fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.