Mac con chip M1: la modalità HiDPI non va su alcuni monitor

Diversi utenti muniti di monitor affiancati a Mac con processore M1 hanno un bug con la risoluzione retina. Secondo The Register, infatti, un numero piuttosto esteso di persone nota spesso la presenza di testi sfocati e risoluzioni a bassa qualità utilizzando monitor di terze parti con i nuovi Mac muniti dei processori M1.

I Mac con chip M1 hanno un bug con i monitor esterni

I Mac con chip M1 hanno qualche problema di troppo a gestire la definizione del testo e la corretta risoluzione quando collegati a un monitor esterno a risoluzione inferiore ai 4K. Istvan Toth, uno sviluppatore software, ha scoperto che il problema dipende dalla modalità HiDPI di macOS quando i Mac vengono utilizzati con alcuni modelli di monitor esterni.

“Il tutto si riduce al ridimensionamento dei caratteri, ai widget e all'indipendenza della risoluzione“, dichiara lo sviluppatore. “Ciò che Apple chiama modalità HiDPI, non è altro che il sistema operativo che riconosce un display collegato che funziona con un numero di pixel molto elevato e di conseguenza ridimensiona il desktop e l'interfaccia grafica.” È proprio qui che nasce il bug del monitor con i Mac muniti di processore M1: secondo Toth, i computer con processore ARM utilizzano lo stesso driver video presente su iOS e iPadOS. Questi dispositivi non gestiscono monitor secondari o multipli, e per tale motivo in alcuni casi macOS non si trova a proprio agio quando affiancato a monitor sotto i 4K.

“Su alcuni display a risoluzione 1080p o 1440p, i Mac con Apple Silicon non consentono la visualizzazione ad alta risoluzione, ovvero HiDPI, e pertanto non eseguono un ridimensionamento corretto. Ciò si traduce in un'esperienza desktop a bassa risoluzione con caratteri ed elementi grafici troppo piccoli o troppo grandi, e non c'è modo di cambiarlo.”

In attesa che Apple rilasci un aggiornamento software in grado di risolvere il problema una volta per tutte, lo sviluppatore ha realizzato una semplice applicazione – BetterDummy – in grado di attivare correttamente la modalità HiDPI anche sui monitor esterni.