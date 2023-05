Mac con processori Apple Silicon M3: debutto posticipato al 2024

Sembra che occorrerà ancora attendere diversi mesi prima dell’arrivo dei nuovi computer Mac con processore Apple Silicon M3. Stando a quanto suggerisce un tipster sul web, sembra che questi siano stati posticipati al 2024.

Mac e iPad con M3: dovremo attendere fino al 2024

Stando a quanto suggerisce un insider del web, sembra che l’OEM di Cupertino non sia ancora pronto a presentare la terza generazione di processori proprietari Apple. La compagnia intende investire ancora diversi mesi allo sviluppo delle nuove piattaforme al fine di coniugare il più possibile le performance e l’efficienza energetica dei SoC stessi.

In realtà moltissimi tipster si aspettavano di vedere gli M3 già entro la fine dell’anno, ma pare che le cose siano cambiate in corso d’opera. Oltre a non vedere Mac con Apple Silicon di terza generazione a breve, non vedremo neanche iPad con questa tecnologia. Si dovrà aspettare fino al 2024, ma cosa è successo di preciso?

Pare infatti che il fornitore di Apple TSMC stia subendo grossi contraccolpi in fase di produzione a causa delle sfide dei chip a 3 nanometri; questa inedita architettura dovrebbe infatti rivoluzionare il settore ma sembra che sia ancora acerba. Un leakster del web dal moniker “@Tech_Reve” suggerisce di essere a conoscenza di informazioni esclusive. Ecco cosa ha scritto:

Aggiornamento: nessun Mac o iPad M3 per quest’anno. A causa di problemi di rendimento con TSMC che non è in grado di fornire una quantità sufficiente di M3 ad Apple, Apple ha ritardato il rilascio dell’M3 fino al prossimo anno. Quindi quest’anno non ci saranno Mac M3 e iPad M3.

Ricordiamo che TSMC si occupa di realizzare i processori Silicon di Apple e pare che stia sviluppando anche i nuovi Bionic A17 con modem 5G che vedremo in iPhone 15 Pro e Pro Max. Sul fronte Mac però, le cose procedono a rilento; come la prenderà il mercato?

