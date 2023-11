Ma macchina da Caffè Ariete è in grado di fare anche il Cappuccino! (ed è scontata al -37%)

Se sei un appassionato di caffè e desideri gustare un autentico espresso direttamente a casa tua, allora l’Ariete Espresso Slim Metal 1381 è la scelta perfetta per te. Questa macchina da caffè espresso compatta e versatile è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 37%. Il prezzo originale di 195,00€ è stato ridotto a soli 122,41€, il che rappresenta un risparmio significativo.

Ecco cosa rende l’Ariete Espresso Slim Metal 1381 così speciale

Design Compatto e Moderno: Con le sue forme compatte e uno spessore di soli 14 cm, questa macchina si adatta perfettamente a qualsiasi cucina, risparmiando spazio prezioso. Puoi posizionarla in qualsiasi angolo senza problemi.

Compatibilità con Caffè in Polvere e Cialde ESE: Hai la libertà di scegliere il tipo di caffè che preferisci. Puoi utilizzare caffè in polvere o pratiche cialde ESE, offrendoti la flessibilità di preparare il caffè a modo tuo.

Pressione di 15 Bar Massime: Grazie alla pressione di 15 bar massime, questa macchina è in grado di creare un caffè espresso cremoso e aromatico, proprio come lo desideri. Ogni tazza sarà un’esperienza di gusto straordinaria.

Filtro per 1 o 2 Tazze: La macchina è dotata di un filtro che consente di preparare una o due tazze di caffè alla volta. Soddisfa le tue esigenze a ogni momento, che tu voglia un caffè veloce da solo o condividere il piacere con un amico.

Lancia per Cappuccino: Se sei un appassionato di cappuccini e latte macchiati, sarai felice di scoprire che questa macchina è dotata di una lancia per cappuccino. Potrai creare bevande cremose e gustose direttamente a casa tua.

Potenza di 1300 W: Con una potenza di riscaldamento di 1300 W, la macchina si riscalda rapidamente, consentendoti di preparare il tuo caffè in pochissimo tempo.

Questa è l’opportunità perfetta per godere dell’arte dell’espresso a casa tua a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Non lasciarti sfuggire questa offerta e porta a casa l’Ariete Espresso Slim Metal 1381 per iniziare ogni giornata con il profumo e il sapore di un autentico caffè italiano. Con uno sconto del 37%, è il momento ideale per acquistarla dato il costo di soli 122,41€ rispetto agli originali 195,00€.