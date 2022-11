Ma il Black Friday non era finito? PC 14" con RAM 8GB a 279€ (-68%)

Il Black Friday sembra non finire mai su Amazon. Le occasioni sono tantissime, basta saperle scovare. Questo PC portatile con display da 14″ puoi prenderlo risparmiando il 68%. Ben 8GB di RAM e 256GB di SSD e tutte le porte che ti servono. Un prodotto perfetto per la produttività in mobilità: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine super velocemente per prenderlo a 279€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Uno spettacolare PC portatile a mini prezzo su Amazon

Un prodotto bellissimo sotto ili unto di vista estetico, con scocca elegante e robusta. Complice l’ottima autonomia energetica, puoi usarlo in mobilità senza alcun problema. Dotato di processore Intel e del sistema operativo Windows 11, è perfetto per editare documenti, navigare su Internet, lavorare, studiare, guardare video e divertirti.

Come anticipato, a disposizione hai tutte le porte che potrebbero servirti durante l’uso. A rendere questo prodotto di ottima qualità ci pena il brand Teclast. Un marchio che ormai spopola perché in grado di offrire un equilibro fra qualità e prezzo eccezionale. Il motivo? Semplicissimo: i prezzi non lievitano perché non ci sono costi di pubblicità. Non a caso, Teclast fa del passaparola degli utenti il suo principale punto di forza.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 68% su Amazon e porta adesso a casa questo PC portatile da 14″ con 8GB di RAM e 256GB di SSD. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prenderlo a 279€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.