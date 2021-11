LycaMobile: Proroga per le PortIN da 5,99€

L'operatore virtuale LycaMobile ha deciso di prorogare le sue tariffe in portabilità denominate PortIN fino al 30 Novembre 2021.

LycaMobile PortIN: i dettagli

Le offerte telefoniche di Lyca hanno un prezzo di partenza pari a 5,99 euro mensili e sono attivabili solo richiedendo la portabilità del numero. Eccole nel dettaglio:

PortIN 5,99 : la tariffa base prevede minuti senza limiti verso tutti gli operatori mobili e fissi in Italia, 70 Giga di internet e SMS illimitati. Il tutto a soli 5,99 euro al mese .

: la tariffa base prevede minuti senza limiti verso tutti gli operatori mobili e fissi in Italia, di internet e SMS illimitati. Il tutto a soli . PortIN 7,99 : questa offerta offre invece 100 Giga di dati, minuti e SMS sempre senza limiti e verso tutti ad appena 7,99 euro ogni mese .

: questa offerta offre invece di dati, minuti e SMS sempre senza limiti e verso tutti ad appena . PortIN East: l'ultima promo offre 60GB di traffico internet in 4G, minuti e SMS illimitati e 100 minuti verso tutti i Paesi Europei, India, Pakistan, Bangladesh, USA e Canada. Tutto questo a 10,99 euro mensili.

Le promo del Full MVNO su rete Vodafone in questione prevedono il rinnovo ogni 30 giorni. In caso di credito residuo insufficiente sarà necessario mandare un messaggio per riattivare la tariffa.

Inoltre, l'operatore in questione utilizza la Giga Network dell'operatore rosso e prevede una velocità di navigazione massima pari a 60 Mbps in download e upload.

Costi ed altro

Le offerte che abbiamo visto poc'anzi sono attivabili solo nei negozi autorizzati e non prevedono costi di attivazione.