Luxshare e Foxconn si sfidano per il "cuore" di Apple

Un nuovo fornitore di Apple costruirà una gigantesca fabbrica per la costruzione di iPhone così da rivaleggiare con Foxconn; questo è quanto è emerso in queste ore in rete.

Apple: i fornitori si contendono gli ordini dell'azienda

Luxshare, uno dei più grandi collaboratori della mela, sta costruendo una nuova enorme fabbrica di iPhone in Cina. La nuova fabbrica aiuterebbe a potenziare le sue capacità di assemblaggio di iPhone per competere meglio con altri fornitori come Foxconn e Pegatron.

Secondo un rapporto Nikkei Asia, il fornitore del colosso con sede a Cupertino starebbe allestendo un enorme impianto di produzione di 285.000 metri quadrati a Kunshan City, in Cina. Inoltre, la società prevede di completare la prima fase del nuovo gigantesco sito a metà del prossimo anno e la produzione di modelli di iPhone potrebbe iniziare più tardi nel corso del 2022. Di fatto, si legge che Luxshare sta investendo 1,73 miliardi di dollari americani in questo progetto.

Attraverso il nuovo impianto, l'azienda sarebbe in grado di potenziare ulteriormente il suo assemblaggio di iPhone, con la sua produzione in volume che dovrebbe aumentare da 6,5 ​​milioni di unità a 12 milioni o addirittura 15 milioni entro la fine del 2022. Per mettere le cose in prospettiva, il nuovo parco di produzione sarà l'equivalente di ben 40 campi da calcio. Impressionante, vero?

In particolare, Luxshare ha anche affittato e rinnovato uno stabilimento nelle vicinanze che in precedenza era di proprietà di un assemblatore di iPad.

Con l'annuncio di questo enorme impianto, la catena di approvvigionamento di Apple potrebbe vedere un importante cambiamento poiché l'assemblaggio di iDevice sta vedendo uno spostamento da Taiwan alla Cina. All'inizio di quest'anno, i partner cinesi rappresentavano circa il 33% di tutti i nuovi fornitori che Tim Cook ha aggiunto all'elenco dei collaboratori.

Al momento infatti, la compagnia si affida a enti taiwanesi come Foxconn e Pegatron per la costruzione dei suoi iPhone.

Inutile dire che, con un'offerta di melafonini maggiore, si possono evitare tutti i vincoli commerciali che abbiamo visto in questi mesi: iPhone 13 Pro/Pro Max impossibili da trovare, spedizioni che slittano di due mesi e altro ancora.