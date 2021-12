Luna Display renderà i vosti Mac semplicemente perfetti

Luna Display ha appena lanciato la modalità che permette il trasferimento dei file da PC a Mac, il supporto per i monitor 5K, funzionalità derivanti dalla Magic Keyboard e molto altro ancora.

Luna Display è uscito oggi con un forte aggiornamento per rendere più semplice che mai l'utilizzo di Mac e iPad come display secondari. Insieme alla nuova modalità da PC a Mac, l'app ora funziona con pannelli aventi risoluzione fino a 5K, dispone del supporto per iPad Magic Keyboard e altro ancora.

Il produttore di Luna Display Astro ha condiviso i dettagli sull'aggiornamento 5.1 in un comunicato stampa e un post sul blog oggi. Le due grandi novità sono il supporto per gli schermi con risoluzione 4K/5K e la modalità da PC a Mac:

Una richiesta molto attesa dai nostri utenti: ora puoi utilizzare il tuo computer 4K o 5K come secondo display alla massima risoluzione. Ottieni il massimo da ogni pixel per un display super nitido con Luna. **Nota: il supporto 5K richiede un USB-C Luna. Le risoluzioni oltre il 4K richiedono macOS Big Sur o successivo.

Ad ottobre abbiamo visto il software ottenere il supporto per utilizzare l'iPad come display secondario per PC Windows, ora che è stato ampliato si può utilizzare qualsiasi Mac come display wireless per un PC.

Ciò significa che Luna Display ora vi consente di utilizzare le seguenti configurazioni:

Da Mac a iPad o da PC a iPad;

Da Mac a Mac o da PC a Mac;

Modalità senza testa;

Modalità Teleprompter.

Un'altra grande aggiunta vede Luna Display funzionare con la Magic Keyboard e il trackpad dell'iPad. Infine, la versione 5.1 offre la modalità Teleprompter e la modalità Office per PC (lanciata per la prima volta per Mac nel 2020).

A cosa serve? Semplice: abbina Luna Display a un divisore che dona un contatto visivo diretto durante le videochiamate. La modalità Teleprompter capovolge automaticamente l'immagine del display, in modo che il separatore di raggi rifletta l'orientamento corretto dell'immagine. È perfetto per riunioni, per l'insegnamento online o le interviste.