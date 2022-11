Luminosissima luce solare 1200 lumen a 3 teste a 17€: illumina GRATIS

Questa spettacolare luce solare, dotato di potenza luminosa fino a 1200 lumen, è dotata di ben 3 teste indipendenti. Lo colleghi in pochi minuti ed è subito pronto all’uso. Complice uno spettacolare sconto Amazon a tempo, puoi fare un ottimo affare e portarlo a casa a 17,99€ appena. Inoltre, grazie all’energia del sole, puoi illuminare completamente gratis: nessun peso in bolletta.

Tutto quello che occorre fare è investire nella scorta da due pezzi: spunta il coupon in pagina e accaparratela a 35€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità super limitata.

Luce solare potentissima in gran sconto

Un prodotto ben diverso dalle classiche luci da esterno, compatte nelle dimensioni e nel livello di luminosità. Questo dispositivo è dotato di una potenza luminosa che arriva a ben 1200 lumen ed è dotato di batteria da ben 2400 mAh. Durante il giorno, il pannello solare ricaricherà la batteria. Di notte, l’energia accumulata ti permetterà di ottenere tutta la luminosità della quale hai bisogno.

Grazie alla presenza di tre fari orientabili in modo indipendente, puoi facilmente direzionale il fascio luminoso in base alle tue necessità. Insomma, un prodotto decisamente potente, che adesso puoi portare a casa a mini prezzo da Amazon. Accaparrati la mini scorta da 2 pezzi di luce solare a 35€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.