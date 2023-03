Luminosa torcia con dinamo e pannello solare a 7€: GENIALATA assoluta (-50%)

Questa spettacolare torcia compatta, super luminosa, ha ben 2 caratteristiche che la rendono unica. Infatti, la batteria integrata non ha bisogno di cavi elettrici per essere ricaricata. Di giorno, puoi sfruttare il pannello solare posizionato sul laterale per catturare l’energia del sole. Se servisse effettuare una ricarica di notte o in una giornata con poco sole, invece, puoi usare la manovella. Posizionata sull’altro lato, è in grado di generare elettricità dall’energia meccanica (una vera e propria dinamo).

Un prodotto particolarissimo, perfetto da avere con sé durante una gita, in campeggio e non solo: super compatta, questa lampada è incredibilmente versatile. Non perdere l’occasione di risparmiare il 50% e portala a casa a 7,50€ appena da Amazon: mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “5BP5DJ9T”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Un dispositivo decisamente unico nel suo genere, che ti consentirà di non rimanere praticamente mai senza una fonte luminosa d’emergenza. Nemmeno in totale assenza di energia elettrica sarà un problema ricaricarla, grazie alle due soluzioni alternative. Potrai dimenticare a casa persino il powerbank: basterà girare la manovella!

Non perdere l’occasione di portare a casa questa assurda torcia con dinamo e pannello solare e preparati a utilizzarla tantissimo in estate. Mettila subito nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “5BP5DJ9T”. La prendi a 7,50€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.