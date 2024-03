Luigi's Mansion 3: a soli 49,98€ su Amazon è il BEST BUY del giorno

Oggi ti parleremo di un videogame veramente unico nel suo genere; è disponibile per Nintendo Switch e vede come protagonista il coraggioso fratello di Super Mario. Ci riferiamo, ovviamente, a “Luigi’s Mansion 3“, un capolavoro che fa parte della serie di Luigi e che questa volta, ti porterà in un hotel infestato dai fantasmi. Qui il nostro eroe dovrà salvare i suoi amici e risolvere enigmi per sconfiggere il malvagio Re Boo. E sappi che potrai portarti a casa questo capolavoro a soli 49,98€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione incluse.

Luigi’s Mansion 3: ecco perché comprarlo

In “Luigi’s Mansion 3”, il protagonista fratello di Super Mario si ritrova in un hotel di lusso infestato dai fantasmi, e il compito di svelare i misteri dietro questa inquietante location ricade sulle sue spalle. Impersonandolo, dovrai esplorare o diverse piani dell’hotel. Avrai a disposizione una serie di poteri spettrali e strumenti inventivi. Pensiamo infatti all’aspirapolvere modificato Poltergust G-00 che serve per catturare i fantasmi, svelare segreti nascosti e risolvere rompicapi e, non di meno, potrai contare sull’aiuto del fedele Polterpup e di altre skills per superare gli ostacoli che troverai lungo il cammino.

Se ami giocare con gli amici, sappi che qui troverai una modalità multigiocatore che ti permetterà di unire le forze con altri amici per affrontare le sfide dell’hotel insieme. E poi la grafica è incantevole e dettagliata e ti farà immergere completamente nell’atmosfera spettrale dell’hotel. Affrettati: potrai acquistare questo videogame a un prezzo speciale di soli 49,98€ su Amazon. Avrai accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrai beneficiare della consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e, non di meno, potrai usufruire della possibilità di avere la garanzia dedicata per ben due anni con il supporto logistico del sito.