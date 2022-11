Luci con sensore di movimento: illumina armadi e cassetti con 18€

Prima che sia troppo tardi ti dico subito che questa è un’offerta lampo per cui dovrai essere rapidissimo. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello queste 2 luci a LED con sensore di movimento a soli 18,63 euro, invece che 22,69 euro.

Oltre al prezzo che è decisamente vantaggioso avrai la possibilità di avere la luce in tutti quei posti dove è necessaria ma non è presente. Ad esempio le potrai applicare facilmente all’interno dei cassetti o degli armadi. Non dovrai praticare fori, ti basterà applicarle con l’adesivo magnetico in dotazione. Inoltre potrai anche risparmiare sui consumi elettrici.

Luci a LED con sensore di movimento per ogni angolo di casa

Con queste luci a LED riuscirai a illuminare tutte quelle zone di casa tua dove passi quotidianamente senza dover accendere la luce principale. In questo modo avrai un notevole risparmio sulla bolletta e ti semplificherai queste azioni quotidiane. Sono dotate di un’ottima illuminazione ad ampio raggio. Quando passerai davanti alla fotocellula il sensore di movimento farà sì che la luce si accenda e dopo circa 18 secondi si spegnerà in automatico.

Come dicevamo prima non sarà necessario praticare dei fori per installarle. Infatti hanno incorporato un potente magnete che ti permetterà di agganciarle facilmente ha una superficie di metallo. Laddove questa superficie non c’è potrai usare il pratico nastro adesivo magnetico in dotazione. Hanno un’autonomia di 30 giorni con la modalità sensore di movimento e si caricano completamente in sole 4 ore.

Il tempo sta per scadere e le richieste sono altissime. Se non vuoi rischiare di rimanere con in mano un pugno di mosche dovrai fare veloce. Dirigiti subito su Amazon e acquista le 2 luci a LED con sensore di movimento a soli 18,63 euro, invece che 22,69 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.