Luci per armadi, cassetti e pensili con sensore di movimento, 3 Pz a 27€

Quando ti alzi la notte per andare a bere un sorso d’acqua, apri un cassetto o un armadio, sarebbe bello avere la luce che ti serve senza accendere quella principale. Oggi puoi acquistare 3 luci con sensore di movimento a soli 27,19 euro, invece che 31,99 euro e avere proprio questo risultato.

Risparmia e acquista 3 lampade portatili eccezionali che puoi usare come vuoi. Le installi facilmente senza fare buchi e durano tantissimo. Sono molto versatili, fanno tanta luce e poi a questo prezzo sono da prendere al volo.

Luci con sensore di movimento spettacolari ed economiche

Queste 3 lampade portatile sono eccezionali perché le puoi istallare facilmente dove vuoi, senza nemmeno praticare fori. Infatti in confezione trovi delle placche adesive di metallo. Attacchi la placca dove desideri e quindi ci agganci la luce. Sono molto luminose ma non danno fastidio agli occhi. E poi sono ricaricabili e hanno una batteria da 1000 mAh in grado di durare a lungo.

Le puoi impostare su sensore di movimento perché si accendano al passaggio in un raggio di 120° per circa 5 metri e si spengono dopo 15 secondi. Se invece hai bisogno ad esempio di usarla come torcia portatile allora puoi impostare la modalità per tenerla sempre accesa.

Questa è davvero un’occasione unica. Puoi avere un gadget spettacolare a un prezzo bassissimo. Per cui fai presto, vai su Amazon e metti nel tuo carrello 3 luci con sensore di movimento a soli 27,19 euro, invece che 31,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.