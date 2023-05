Luce wireless automatica a 5,99€ su Amazon: da prendere al volo, PREZZACCIO

Le possibilità di utilizzo di una luce wireless automatica, dotata di batteria integrata ricaricabile, sono praticamente infinite. Ho comprato le prime due, ma poi mi sono ritrovata a fare tantissimi altri ordini per amici e parenti: una volta che l’hanno vista in funzione in casa si sono resi conto di quanto siano utili. In effetti, sono incredibilmente versatili e poi posizionarle ovunque tu ne abbia bisogno.

Io le ho sistemate all’ingresso della cucina, sotto i pensili della componibile e anche nel corridoio. Infatti, la possibilità di farle accendere in automatico semplicemente il rilevamento del movimento, le rende perfette da posizionare proprio dove – quando ci si alza di notte – c’è bisogno di avere illuminazione immediata. Saranno quindi perfette nei pressi delle scale, ad esempio.

Rispetto a quanto le ho pagate io però, adesso su Amazon sono scontate a un prezzo incredibilmente conveniente. Infatti, la confezione da due pezzi puoi portarlo a casa a 11,99€ appena. Facendo due rapidi calcoli, il prezzo per ogni unità è di 5,99€: un ottimo affare. Per approfittarne, semplicemente spunta il coupon direttamente in pagina e completa il tuo ordine. Ricevi tutto con spedizioni veloci e gratuite, offerte dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

Compatte, potenti e facilissime da utilizzare. Difatti, basta ricaricare la batteria utilizzando il cavo USB in dotazione e poi posizionarle dove ti servono. In kit ricevi un pratico set di magneti, che ti permette di creare una base di posizionamento praticamente ovunque. Che si tratti del sotto pensile della cucina oppure delle scale, non ci saranno problemi.

Durante il giorno, grazie al sensore di luminosità, rimarranno sempre spente. In questo modo potranno preservare l’autonomia energetica, che invece utilizzeranno al meglio durante la notte. Nessuna paura quando sono scariche, comunque: basterà ricaricarle e poi rimetterla in posizione. Il sensore di movimento, se è attivo, rileva i movimenti e fa accendere in automatico la lampada.

Non perdere l’occasione di risparmiare un sacco su Amazon: spunta il coupon direttamente in pagina e porta a casa la confezione da 2 pezzi di luce wireless automatica a 11,99€ appena. Circa 5,99€ per ogni unità. Spedizioni veloci e gratis, offerte dai servizi Prime, ma disponibilità residua super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.