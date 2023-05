Luce solare multicolore a 3,24€ su Amazon: promo scorta SHOCK del weekend

Una luce solare come questa si installa in pochissimi secondi, occupa poco spazio e crea un’atmosfera spettacolare. Infatti, oltre alla luce bianca (che può essere anche calda) è in grado anche di generare diversi colori. Installandone più di una, l’effetto magico in giardino è assicurato.

Complice una spettacolare promo scorta tempo limitato, la confezione da 6 pezzi puoi portarla a casa a 19€ circa soltanto da Amazon: circa 3€ per ogni unità! Per approfittarne, basta completare l’ordine in questo modo: spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello ed effettua il pagamento. Lo ricevi con spedizioni rapide e anche gratis, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, a questo prezzo durerà pochissimo.

Un prodotto veramente spettacolare, perfetto per impreziosire il giardino, ma anche la terrazza oppure il balcone. Seppur compatte, risultano parecchio luminose e soprattutto sono a costo zero grazie all’energia elettrica prodotta tramite i raggi del sole.

Ogni unità è dotata di pannello solare, batteria e sensore di luminosità. Ovviamente, non manca la lampada: come anticipato, puoi impostare la luminosità su toni caldi, freddi o addirittura multicolore.

A questo prezzo, questa bellissima luce solare è un peccato lasciarla su Amazon: spunta ora il coupon in pagina e completa il tuo ordine. La scorta da 6 pezzi li porti a casa a 19€ circa soltanto: poco più di 3€ per ogni unità! Fai in fretta, a questo prezzo dureranno pochissimo.spedizioni veloci e gratuite, offerte dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.