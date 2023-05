Luce solare e lampada anti zanzare: GENIALATA 2 in 1 a 15€ su Amazon (-50%)

Non so se tu ne hai già vista qualcuna, ma io si! Stanno tornando le belle giornate e con loro inevitabilmente compaiono le prime zanzare. A breve saremo pieni sia di quelle che colpiscono di giorno sia di quelle che si limitano alla notte. Il risultato finale non cambierà: se dimenticheremo di adottare soluzioni per proteggerci, saremo pieni di fastidiosi bozzi sulla pelle.

Per fortuna ormai di sistemi per proteggerci ed eliminare il fastidioso insetto ce ne sono moltissimi. La cosa straordinaria è che ogni anno ne spuntano di nuovi! Ad esempio questa efficace luce solare integra anche una speciale lampada che attira le zanzare con i raggi UV e poi semplicemente le elimina con una scossa elettrica.

In promo lancio la prendi a metà prezzo da Amazon e bastano 15,50€ per portarla a casa con spedizioni assolutamente gratuite. Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello e, prima di completare l’ordine, applicare il codice “SSIPMPYS”. La disponibilità in promo è limitata quindi fai in fretta.

Il principale vantaggio di questo tipo di prodotto e che si installa in pochissimi secondi. Scruta un posto all’esterno dove desideri essere libero dalle zanzare, pianta un chiodino e appendi il dispositivo. Non dovrai fare altro se non assicurarti che il pannello solare – posizionato sulla parte superiore del prodotto – sia ben esposto alla luce del sole durante il giorno. In questo modo potrà ricaricare la batteria, che poi di sera servirà per accendere la luce tramite sensore di movimento e per far funzionare la parte relativa al contenimento del fastidiosissimo insetto.

Nessuna corrente elettrica sarà assorbita dall’impianto della tua abitazione e quindi, oltre a risparmiare in bolletta, non dovrai armeggiare con cavi e prese. Approfitta adesso della possibilità di prendere questo spettacolare sistema a metà prezzo da Amazon.

Una luce solare, ma anche un ottimo sistema per eliminare le zanzare. Mettila adesso nel carrello e, prima di completare il tuo ordine, applica il codice “SSIPMPYS”. La prendi a poco più di 15€ e le spedizioni sono assolutamente gratuite. Coupon attivo per un periodo limitato, sii rapido per approfittarne.

