Luce solare da giardino: lo sconto Amazon è ASSURDO (19€)

Vuoi illuminare il tuo giardino, il tuo garage o gli spazi esterni in modo ecologico e senza preoccuparti delle bollette elettriche? Allora non puoi perdere l’offerta su Amazon per questa incredibile luce solare a soli 19,99 euro.

La convenienza di questo prezzo è davvero sorprendente, ma le caratteristiche di questo prodotto sono ancora più straordinarie.

Luce solare in offerta: scopri come funziona

Questa luce solare è composta da due parti: il pannello solare e il corpo illuminante. La loro connessione avviene tramite un cavo di 5 metri, che garantisce la massima carica del dispositivo. Con questa soluzione intelligente, puoi posizionare il pannello solare in un punto soleggiato e collocare il corpo illuminante dove desideri avere la luce. È un modo pratico e flessibile per illuminare sia le aree esterne che quelle interne.

Un vantaggio fondamentale di questa luce solare è la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di illuminazione. Puoi facilmente cambiare le modalità tramite il telecomando o il pulsante sul retro del dispositivo.

La modalità sensore di movimento forte ti permette di rilevare movimenti a una distanza di 6-10 metri con un angolo di rilevamento di 120°. La modalità sensore di movimento intelligente è in grado di attivare la luce solare solo quando è necessario, risparmiando energia. Infine, la modalità dal tramonto all’alba assicura che la luce si accenda automaticamente al calare del sole e si spenga all’alba.

La luce solare è dotata di un sensore PIR e CDS che la rende ancora più efficiente. Durante il giorno, il dispositivo si ricarica con l’energia solare, mentre di notte si accende automaticamente quando viene rilevato un movimento o viene attivato manualmente. Questo rende la luce solare un’ottima soluzione per la sicurezza, in grado di spaventare eventuali intrusi.

La resistenza alle intemperie è un altro aspetto importante di questo prodotto. Con un design impermeabile IP65 e un materiale ABS resistente di alta qualità, il dispositivo può affrontare senza problemi pioggia, neve e altre condizioni meteorologiche avverse. Puoi installarlo con fiducia sulla porta d’ingresso, nel cortile posteriore, sul portico, nel patio, nel garage, sul sentiero o sul vialetto, sapendo che resisterà alle intemperie.

Montare questa luce solare è un gioco da ragazzi. Non hai bisogno di fastidiosi cavi o adattatori. Basta posizionare il pannello solare in un luogo ben esposto alla luce solare durante il giorno per garantire una carica ottimale. Poi, puoi posizionare il corpo illuminante dove desideri avere l’illuminazione notturna. È semplice, pratico e non richiede alcuna competenza tecnica.

Infine, la velocità di carica e la durata della luce solare sono sorprendenti. Il pannello solare ha un tasso di conversione del 21%, che gli consente di assorbire una maggiore quantità di luce solare durante il giorno. La batteria ultra-grande da 2200mAh alimenta il dispositivo per un massimo di 6-10 ore, permettendoti di avere l’illuminazione notturna per tutta la notte. Tieni presente che il tempo di funzionamento effettivo dipenderà dall’intensità delle lampade solari e dal tempo di ricarica necessario.

In conclusione, l’offerta su Amazon per questa luce solare da giardino a soli 19,99 euro è davvero incredibile. Potrai illuminare i tuoi spazi esterni in modo ecologico e conveniente. Approfitta di questa offerta e acquista subito questa luce solare versatile e affidabile. Non lasciarti sfuggire un’occasione così ASSURDA.

