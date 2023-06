Luce solare con sensore di movimento, doppio sconto TOP: tua a 17€

Le bollette della luce troppo alte sono diventate un problema? Il tuo giardino è sempre al buio per cercare di risparmiare qualche euro? Da oggi, potrai illuminare anche la parte esterna della tua casa e senza alcun costo in bolletta. Infatti, per poco tempo ancora, avrai la possibilità di acquistare questa fantastica luce solare con sensore di movimento al prezzo di soli 17,70 euro invece di 26,89 euro. Tuttavia, per poter acquistare questo ottimo prodotto al prezzo così basso, dovrai affrettarti e approfittare subito del doppio sconto Amazon.

Per poco ancora, potrai avere questa luce solare, scontata del 6% e, inoltre, potrai usufruire di un ulteriore sconto del 30% applicabile tramite coupon. Ovviamente – se sei cliente – potrai sfruttare anche tutti i vantaggi Prime, con spedizione sicura, veloce e gratuita senza alcun costo aggiuntivo. Questa luce solare è composta da due parti, ossia il pannello solare e corpo illuminante.

Potrai posizionare questi due elementi in maniera indipendente e potrai collegarli tra loro utilizzando il cavo di 5 metri, così da poter garantire la massima carica. Potrai finalmente illuminare il tuo giardino in maniera totalmente ecologica. Utilizzando il telecomando potrai scegliere le 3 modalità di illuminazione differenti.

Dunque, in base alle tue esigenze, potrai scegliere tra modalità sensore di movimento forte, modalità sensore di movimento intelligente e modalità dal tramonto all’alba. Questa luce solare, resterà spenta durante il giorno e sarà in grado di ricaricarsi in maniera autonoma alla luce del sole. Invece, di notte, la luce si accenderà automaticamente. Perfette da posizionare all’esterno, questa lampada non avrà alcun problema in caso di pioggia o maltempo.

Insomma, un prodotto unico e imperdibile soprattutto a questo prezzo mini. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa ottima luce solare con sensore di movimento al prezzo super conveniente di circa 17 euro. Affrettati, il doppio sconto potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.