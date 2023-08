Luce solare con sensore di movimento: AFFARE AMAZON al 50% di sconto

Se desideri illuminare il tuo spazio esterno o interno con una soluzione ecologica ed efficiente, non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon: la luce solare con sensore di movimento è disponibile al 50% di sconto, al prezzo irresistibile di soli 17,93 euro invece di 35,99.

Luce solare con sensore di movimento a metà prezzo

Questa luce solare da esterno è composta da due parti essenziali: il pannello solare e il corpo illuminante. Grazie a un cavo di 5 metri, le due parti possono essere posizionate in modo indipendente per garantire una massima esposizione alla luce del sole e una carica ottimale. Questa soluzione non solo permette di risparmiare sull’energia elettrica, ma è anche ecologica e amica dell’ambiente.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa luce solare è il telecomando che permette di selezionare tra tre diverse modalità di illuminazione. Con il semplice tocco di un pulsante, puoi scegliere tra la modalità sensore di movimento forte, sensore di movimento intelligente o illuminazione dal tramonto all’alba. Questa flessibilità ti consente di adattare l’illuminazione alle tue esigenze specifiche.

Il sensore di movimento PIR con un angolo di rilevamento di 120° è in grado di individuare il movimento fino a una distanza di 3-5 metri- Di giorno, la luce si ricarica grazie alla luce solare, mentre di notte si attiva automaticamente in caso di movimento umano o animale, fungendo anche da luce di sicurezza per spaventare eventuali intrusi.

La luce solare è progettata con impermeabilità IP65, realizzata in materiale ABS resistente di alta qualità e dotata di uno schermo protettivo LED. Questo significa che puoi contarci anche in caso di pioggia o maltempo, senza preoccuparti che le condizioni climatiche possano danneggiarla.

Montarla è un gioco da ragazzi. Non hai bisogno di fastidiosi cavi o adattatori. Basta installare il pannello solare in una zona con sufficiente luce solare durante il giorno e posizionare il corpo illuminante dove hai bisogno di illuminazione notturna. Grazie al tasso di conversione del 21% del pannello solare, la batteria da 2200mAh assorbe più energia solare durante il giorno e alimenta le luci LED per un massimo di 6-10 ore durante la notte.

Non perdere l’opportunità di illuminare il tuo spazio con una luce solare efficiente, versatile e rispettosa dell’ambiente. Approfitta dell’offerta al 50% di sconto su Amazon e acquista questa luce solare con sensore di movimento a soli 17,93 euro invece di 35,99. Rendi il tuo ambiente esterno o interno luminoso e accogliente, mentre risparmi energia e denaro.