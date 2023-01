Luce portatile, due al prezzo super scontato su Amazon

Se sei alla ricerca di una luce portatile da posizionare dove più ne hai bisogno questa è quella che fa al caso tuo. La nuova luce portatile del marchio Axneb è infatti l’ideale e ora potrai portarti a casa non uno ma addirittura due prodotti ad un costo di appena 13€ grazie al coupon dedicato su Amazon. Non lasciarti perdere questa occasione, vai subito su Amazon e completa il tuo ordine. Affrettati perché si tratta di un’offerta limitata.

Luce portatile con 60 LED, due al prezzo super scontato grazie al coupon su Amazon

Su Amazon potrai ora acquistare con un super sconto non uno ma due prodotti del noto marchio Axneb. Si tratta della luce portatile a 60 LED. Questo prodotto è l’ideale se sei alla ricerca di una luce da porre dove più ne hai bisogno. Con il suo design semplice e facile da applicare, potrai porla dove vorrai, ad esempio direttamente sulla cappa della cucina oppure nell’armadio, o dove più vorrai.

Questa lampadina portatile dispone inoltre di una grande batteria integrata con una capienza di ben 1000 mah ed è possibile ricaricarla tramite un cavetto USB con un qualsiasi caricatore. Questo cavetto è incluso in confezione e potrai dire addio alle fastidiose pile, ti basterà infatti collegare semplicemente la lampadina al caricatore e in poco tempo avrai la batteria carica.

La lampadina portatile dispone inoltre di tre modalità differenti. La modalità off che la lascerà spenta, la modalità on che la lascerà sempre accesa e la modalità Auto. Questa è la modalità più utile. Sfrutta infatti i sensori di movimento e si accende e si spegne soltanto nel momento del bisogno, senza consumare energia inutilmente. Con la sua luce naturale delicata e luminosa, questa luce portatile è l’ideale per illuminare diverse zone della tua casa, dall’armadio, alla tua camera da letto, al garage, alla cucina, alle scale, alla soffitta e tanto altro ancora.

Potrai portare a casa non una ma addirittura due luci portatili con un notevole sconto su Amazon ad un prezzo di appena 13€! Un’occasione davvero unica e che non puoi perdere. Allora cosa stai aspettando? Vai subito su Amazon e completa l’ordine. Non dimenticare di inserire il coupon dedicato al momento dell’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.