Luce notturna LED con presa(2 pezzi) oggi tua con sconto TOP su Amazon

Il tuo bambino fa fatica ad addormentarsi al buio? Ci sono zone della tua casa che vorresti illuminare maggiormente senza consumare troppo? Bene, allora su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Oggi, infatti, potrai portarti a casa questa fantastica luce notturna LED con presa (2 pezzi) al prezzo imperdibile di soli 13,59 euro. Solo approfittando immediatamente dello sconto del 20% potrai acquistare questo prodotto al prezzo così contenuto.

Con questa comodissima luce notturna, avrai la possibilità di impostare la luminosità su 3 modalità differenti: ON, AUTO e OFF. Nel primo caso, avrai la luce sempre accesa, con la modalità AUTO la presa si accenderà in maniera automatica per 30 secondi quando la luce sarà fioca e passeranno persone o animali domestici, con una distanza di rilevamento di 4 metri e 120°. Infine, la modalità OFF – ovviamente – spegnerà la luce.

Questa luce con sensore di movimento, grazie al bagliore bianco caldo, sarà in grado di illuminare tranquillamente anche i corridoi durante la notte. L’esclusivo portalampada inclinato eviterà di emanare la luce direttamente sugli occhi ed eviterà che i tuoi bambini vengano disturbati o infastiditi dalla sua luminosità mentre dormono.

Tuttavia, potrai tranquillamente regolare la luminosità della luce notturna tra il 15% e il 100% utilizzando l’apposito tasto e potrai impostarla in base alle tue esigenze e a quelle di tutta la tua famiglia. Robusta e resistente, questa luce LED resisterà tranquillamene alle alte temperature: la certificazione CE ne garantisce un uso sicuro. Il suo consumo energetico sarà estremamente basso poiché è di soli 1,5 W.

Potrai usare questa luce per illuminare il corridoio, il sottoscala, il garage e qualsiasi altro luogo poco illuminato della tua casa. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare questa comodissima luce notturna LED con presa (2 pezzi) a soli 13,59 euro. Affrettati, lo sconto del 20% potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.