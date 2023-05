Luce LED multiuso ricaricabile: oggi con doppio sconto Amazon (36%+coupon 10%)

Trovare i vestiti nell’armadio è sempre un’impresa a causa della poca illuminazione? Devi sempre accendere le luci del corridoio per andare a controllare il tuo bambino che dorme nella sua cameretta? Per tua fortuna, oggi e per poco tempo ancora, Amazon ti propone questa offerta che sicuramente risolverà questi tuoi problemi. Infatti, al prezzo di soli 20,69 euro potrai portarti a casa questa utilissima luce LED multiuso ricaricabile da 40 cm che potrai installare ovunque tu vorrai.

Approfittando subito del doppio sconto pazzesco del 36% + coupon 10%, potrai finalmente avere questa striscia LED grazie alla quale potrai trovare in un batter d’occhio i vestiti nel tuo armadio. Tuttavia, potrai notare tu stesso – una volta acquistata – la versatilità di questa luce LED, poiché oltre ad essere perfetta per illuminare l’armadio, potrai utilizzarla anche per la camera da letto, per illuminare le scale che spesso sono al buio, il corridoio, il ripostiglio e ogni altro angolo della casa.

Potrai regolare la luminosità della luce LED e, grazie alla presenza di una batteria ricaricabile da 1500 mAh, potrai utilizzare questo dispositivo di illuminazione per ben 2 mesi in modalità automatica (6 volte al giorno) o fino a 33 ore di illuminazione costante. Il suo design staccabile ti permetterà di ricaricare questa luce LED in maniera molto più semplice.

Il sensore movimento sarà in grado di accende in maniera automatica la luce armadio nel momento in cui verrà rilevato un movimento entro un raggio di 10 ft / 120°. Se verrà rilevata abbastanza luce all’interno della stanza, il sensore eviterà che la striscia LED venga attivata, in modo da risparmiare la batteria.

Insomma, un prodotto semplice ma estremamente utile. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa luce LED multiuso ricaricabile da 40 cm a poco più di 20,00 euro. Affrettati, il doppio sconto del 36% + coupon 10% potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un peccato non approfittarne ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.