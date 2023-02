Luce LED con sensore di movimento oggi tua con sconto TOP del 22%

Sei stanca di dover sistemare o prendere i tuoi vestiti dall’armadio sempre al buio? Allora non puoi non approfittare di questa offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, infatti questa fantastica Luce LED con sensore di movimento per armadi può essere tua a soli 25,39 € grazie allo sconto imperdibile del 22%.

Uno strumento eccezionale che potrà esserti utile in diverse situazioni, non solo per illuminare gli interni dei tuoi armadi, ma anche per illuminare le scale, i corridoi, la tua cucina e molto altro ancora. La potrai sistemarla dove vorrai e potrai spostare la luce LED in posti differenti grazie al particolare design con striscia magnetica adesiva.

Le luci che oggi potranno essere tue con uno sconto imperdibile, sono provviste di una batteria ricaricabile da 1500 mAh che può durare sino a 2 mesi in modalità automatica (6 volte al giorno) o fino a 33 ore di illuminazione costante.

Questo prodotto è stato realizzato con alluminio anodizzato e il corpo della luce LED ha uno spessore di soli 10 mm che potrai posizionare ovunque tu voglia senza occupare spazio eccessivo.

Il sensore di movimento permetterà alla luce di accendersi automaticamente nel momento in cui verrà rilevato un movimento entro un raggio di 10 piedi. Il sensore di luce diurna rileverà invece quando c’è ancora abbastanza luce durante il giorno, così facendo la luce non si accenderà fino a quando non sarà abbastanza buio.

Inoltre, in modalità automatica, la luce si spegnerà per risparmiare energia se non verrà rilevato alcun movimento dopo 15 secondi. Risparmio energetico assicurato. In ogni caso, potrai attivare e disattivare le luce in maniera manuale toccando semplicemente la striscia a LED in modo da poterla gestire in base alle tue esigenze in qualsiasi momento.

Dunque, si tratta di un prodotto estremamente piccolo ma altrettanto funzionale che ti sarà particolarmente utile per illuminare gli angoli più bui della tua casa. Non ti resta che affrettarti per concludere l’ordine che ti permetterà di acquistare la luce LED con sensore di movimento per armadi a soli 25,39 €. Lo sconto del 22% potrebbe terminare a breve.

