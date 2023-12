Luce e Gas CONVENIENTI per tutti grazie a questa soluzione

L’arrivo delle bollette ti crea ansia? È normale, perché i prezzi sono troppo variabili oppure paghi troppo per quello che consumi. Forse ancora non lo sai, ma esiste una soluzione che ti permette di avere Luce e Gas convenienti, sempre e comunque. Come? Attivando Eni Plenitude Trend Casa FineTutela. Passando al mercato libero ti assicuri la migliore offerta e, quindi, il miglior risparmio.

Grazie a questa super promozione anticipi la fine del mercato tutelato e fai la scelta giusta. In pratica risparmi sempre perché con Eni Plenitude Trend Casa FineTutela salvi fino a 144 euro sui costi di commercializzazione e vendita della fornitura. Questo perché ottieni un prezzo variabile in linea con l’andamento del mercato dell’energia. Ma come funziona questa soluzione? Facciamocelo dire direttamente dagli esperti di Eni:

Con Trend Casa FineTutela paghi il prezzo all’ingrosso più un contributo al consumo.

Nello scorso mese, considerando sia i prezzi all’ingrosso che il contributo al consumo applicato per luce e gas, il corrispettivo luce sarebbe stato pari a 0,157 €/kWh mentre il corrispettivo gas si sarebbe attestato a 0,568 €/Smc.

Luce e Gas CONVENIENTI con Eni Plenitude

Scegli Luce e Gas convenienti con Eni Plenitude Trend Casa FineTutela. Devi assolutamente farlo per 3 motivi fondamentali:

prezzo di mercato: accedi alle condizioni di mercato all’ingrosso riservate agli operatori energetici più un piccolo contributo al consumo; risparmio: risparmia fino a 144 euro in 2 anni sui costi di commercializzazione e vendita sottoscrivendo luce e gas; sconto domiciliazione: ricevi fino a 12 euro di sconto in bolletta su 24 mesi per ogni fornitura attivando l’addebito diretto su conto corrente.

A tutto questo si aggiunge anche Plenitude, il programma che ti premia con tanti vantaggi e un risparmio concreto sulle spese di ogni giorno di 200 euro. Inoltre, la tua energia elettrica è certificata come prodotta e immessa in rete da fonti rinnovabili. Scegliendo Eni sostieni il finanziamento di progetti volti alla conservazione forestale con l’acquisto di crediti in carbonio che compensano la CO2 prodotta durante il consumo domestico di gas.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.