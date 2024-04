Luce Elgato Key Light in sconto del 14% su Amazon!

Vorresti tanto migliorare la qualità delle tue dirette streaming o dei tuoi contenuti sui vari social? In tal caso non dovresti assolutamente farti scappare l’Elgato Key Light attualmente in promozione. Grazie allo sconto del 14% su Amazon, questo dispositivo offre un’illuminazione professionale regolabile a soli 149,99€ invece di 174,47€.

Per illuminarti a meglio: Elgato Key Light

Si tratta della proposta ideale per assicurarti un’illuminazione uniforme e priva di ombre, garantendo che il tuo volto o il soggetto inquadrato sia sempre ben illuminato da tutti gli angoli. Ciò significa che i tuoi contenuti saranno chiari, nitidi e professionali, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione intorno a te.

Inoltre, essendo dotato di 80 LED personalizzabili, l’Elgato Key Light ti consente di regolare la temperatura del colore da 2900K a 7000K e l’intensità luminosa fino a 2500 lumen, per adattare l’illuminazione alle tue esigenze. Che tu desideri un’illuminazione calda e accogliente o una luce più fredda e vivida, potrai trovare senza problemi l’equilibrio perfetto per te!

Inoltre, l’Elgato Key Light è completamente regolabile in altezza e angolazione, consentendoti di posizionarlo esattamente dove serve per ottenere il miglior effetto luminoso. Grazie alla sua base stabile e alla flessibilità delle braccia telescopiche, puoi facilmente adattare la tua illuminazione a qualsiasi situazione di ripresa.

Anche installare l’Elgato Key Light è semplice e super veloce, grazie al supporto per montaggio su scrivania o a parete incluso nella confezione. E, per permetterti di sfruttarla al meglio, il dispositivo è controllabile tramite l’app Elgato Control Center o tramite un pulsante fisico. Portala subito a casa finché è in sconto del 14% su Amazon e se vuoi puoi anche rateizzare a tasso zero con Cofidis.