Luce da lettura a LED (x2 pezzi): imperdibile a questo prezzo(-15%)

Sei quel tipo di persona che ama addormentarsi leggendo un buon libro ma al tempo stesso ha paura di infastidire con la luce troppo forte che ti dorme accanto? Nessun problema, d’ora in poi potrai risolvere questo problema acquistando questo sensazionale prodotto: approfittando dello sconto del 15% che ti propone Amazon, potrai portarti a casa questa luce da lettura a LED (x2 pezzi) a soli 24,64 €.

Questa piccola lampada ti permetterà finalmente di leggere in tutta tranquillità, fino a tarda notte, i tuoi libri preferiti senza la necessità di infastidire chi dorme insieme a te. Potrai sfruttare addirittura 5 livelli diversi di luminosità che potrai regolare in base alle tue esigenze.

Grazie alla presenza di 5 lampadine LED, istallate su base scientifica, la luce illuminerà in maniera uniforme le pagine del libro che stai leggendo, quindi non sarà troppo forte e non darà fastidio agli occhi. Infatti, questa piccola luce realizzata appositamente per la lettura, ti offre 3 diverse temperature di colore. Potrai scegliere tra la modalità ambra (1800K), tra la modalità lettura generica (3400K) e la modalità concentrazione (6000K).

Nello specifico, la modalità ambra sarà in grado di filtrare sino al 99,9% della luce blu in modo tale da avere una maggiore protezione per i tuoi occhi. La modalità lettura generica ti offrirà la possibilità di immergerti in un’ambiente rilassante e confortevole. Mentre la modalità concentrazione sottolineerà in maniera più chiara alcune aree in modo da consentirvi, appunto, una maggiore concentrazione.

Una volta scarica, potrai comodamente ricaricare la luce a LED utilizzando un classico cavo USB. Dotata di una batteria integrata da 500 mAh, potrai leggere consecutivamente utilizzando questa piccola lampada fino a 10-80 ore.

Dunque, potrai utilizzarla per almeno 20 giorni se la utilizzerai per circa mezz’ora al giorno. Pratica e comoda, una luce da lettura a LED da non perdere assolutamente. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare questo prodotto eccezionale a soli 24,64 €. Affrettati lo sconto del 15% termina a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.