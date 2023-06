Luce da esterno con SENSORE di movimento e pannello SOLARE: 19€

Hai un patio, un giardino, una entrata buia? Beh, è arrivata l’ora di mettere una luce da esterno ma non acquistare la prima che ti viene sotto mano. Pensaci un attimo: deve essere intelligente, utile quanto anche conveniente a lungo termine. Perché non optare per questo modello con sensore di movimento e con pannello solare? Non solo ti fa risparmiare, ma ti torna estremamente utile.

Luce da esterno senza costi accessori: pannello solare comodissimo

Da montare è semplice e da utilizzare è anche più comoda. Questa luce da esterno è stata creata appositamente per rimanere fuori tutto l’anno quindi non si rovina, è impermeabile e soprattutto ti permette di avere sempre quello di cui hai bisogno: luce.

Grazie al pannello solare che immagazzina l’energia durante le ore diurne, non hai problemi durante le ore notturne e soprattutto non hai rincari in bolletta visto che non spendi un euro per alimentarla. Se te lo stai chiedendo, ha un’autonomia compresa tra le 6 e le 10 ore ogni giornata.

Altra caratteristica interessante è il sensore di movimento che ti consente altresì di avere una luce personalizzata.

Non ti preoccupare perché hai 3 modalità di utilizzo ossia:

accensione solo sul rilevamento del sensore;

luminosità intensificata quando viene rilevato il movimento;

accensione costante.

Per gestire queste varie modalità hai un comodo telecomando a portata di mano.

