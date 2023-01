Luce automatica wireless effetto legno a 6,79€: il PREMIUM a poco su Amazon

Il classico prodotto che scopri per caso su Amazon e acquisti al volo. Questa luce funziona in modo completamente automatico, grazie al sensore di movimento, ed è assolutamente wireless. Grazie alla batteria integrata ricaricabile, puoi posizionarla praticamente ovunque desideri. A renderla unica è la finitura effetto legno: è la prima volta che ne vedo una così, le altre sono solitamente bianche e parecchio anonime.

A farmene completamente innamorare, tanto da decidere di ordinarle, è stato il prezzo. Infatti, la scorta da 2 pezzi puoi prenderla a 13,59€, grazie a uno sconto a tempo limitato. Praticamente, circa 6,79€ per ogni unità. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

La luce calda, insieme alla finitura effetto legno, le rende perfette per illuminare in modo deciso, ma allo stesso tempo dolce e rilassante. Sono perfette per i pensili della cucina, per fare luce in corridoio di notte e anche – ad esempio – per l’armadio. La finitura effetto legno le rende bellissime da vedere, assolutamente non anonime come la maggior parte degli altri modelli in commercio.

Per installarle bastano pochi secondi. Infatti, in kit ricevi dei magneti con un forte adesivo sul posteriore. Sistemali dove hai intenzione di posizionare la tua lampada e il gioco è fatto. Quando sono scariche, basterà staccarle come sei solito fare con una calamita e mettere in carica come fai con lo smartphone.

Il momento di fare un bellissimo affare su Amazon è adesso. Spunta il coupon in pagina e prendi la confezione con 2 pezzi di luce automatica wireless a 13,59€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione è super limitata.

