Luce automatica wireless da 51 cm a 14€ su Amazon: sconto 50%, prezzo SHOCK

Con una luce automatica wireless come questa, super luminosa e lunga ben 51 centimetri, potrai avere illuminazione ovunque desideri, anche dove non ci sono prese di corrente elettrica a disposizione. Infatti, funziona attraverso batteria integrata ricaricabile tramite il cavo USB che ricevi in dotazione. La particolarità di questo prodotto, rispetto a quelli della concorrenza, è proprio il suo funzionamento wireless e la lunghezza complessiva della barra luminosa: decisamente, è molto più lunga rispetto ad altri modelli.

Grazie allo sconto Amazon del 50%, puoi portarla a casa a 14,99€ appena. Per approfittarne dovrai fare in fretta e spuntare il coupon direttamente in pagina, prima di mettere il prodotto nel carrello. Lo ricevi in modo veloce e anche gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime. Approfittane rapidamente però: si tratta di una occasione a tempo limitato!

Il suo funzionamento completamente automatico deriva dalla presenza di due sensori: uno dedicato alla luminosità ambientale e uno dedicato al movimento. Il primo permetterà l’accensione del dispositivo soltanto quando l’illuminazione ambientale sarà insufficiente e risulterà quindi necessario un fascio luminoso supplementare. Il secondo farà funzionare la lampada soltanto quando viene rilevato effettivamente un movimento.

La combinazione dei due non solo rende automatico il funzionamento, ma evita anche gli sprechi energetici: il prodotto funzionerà soltanto quando necessario. Grazie alla batteria ricaricabile potrai posizionare questa luce wireless automatica ovunque desideri: all’interno dell’armadio, sotto i pensili della cucina, lungo il corridoio oppure anche lungo le scale.si tratta solo di alcuni esempi di utilizzo, che sono naturalmente molti di più.

Non perdere l’occasione Amazon a tempo limitato e ottieni subito lo sconto del 50% su questo eccezionale prodotto. Attiva l’offerta direttamente in pagina e completa il tuo ordine per approfittarne. Lo prendi a 14,99€ appena lo ricevi in modo veloce e anche gratuito, grazie ai servizi prima. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.