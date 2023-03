Luce AUTOMATICA wireless a 6€: occasione Amazon imperdibile (promo scorta)

Questa utilissima luce wireless automatica ti permette di ottenere tanta luce in posti dove sarebbe complicato portare la corrente elettrica. Ad esempio, è perfetta sotto i pensili della cucina, ma anche accanto alle scale o addirittura nell’armadio. Complici le dimensioni compatte e la forma a “barra”, puoi sistemarla praticamente ovunque.

Un dispositivo dotato di doppio sensore. Uno regolerà l’accensione in modo che funzioni solo in caso di scarsa illuminazione ambientale mentre l’altro attiverà l’illuminazione al rilevamento dei movimenti. Grazie alla batteria integrata ricaricabile, non ci saranno sprechi: non servirà comprarne di nuove quando sono scariche.

Complice un eccezionale sconto Amazon a tempo limitato, puoi portare a casa la scorta da 2 pezzi a 12,98€ appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Ogni unità la porti a casa a poco più di 6€! Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime, ma la disponibilità in promozione è super limitata.

Incredibilmente semplici da utilizzare, l’unica cosa che dovrai fare è scegliere la modalità di funzionamento. Infatti, puoi affidarti alla gestione completamente automatica oppure lasciarle sempre accese. Naturalmente, posizionando l’interruttore su “OFF”, rimarranno sempre spente. Come anticipato, puoi posizionarle praticamente ovunque desideri e non sarà un problema neanche assicurarle alla superficie.

Infatti, per ogni lampada ricevi in dotazione una barra di metallo con adesivo sul posteriore. La sistemi dove preferisci e poi fissi il dispositivo sfruttando il suo magnete integrato. In questo modo, quando ti servirà prenderlo, lo staccherai in un attimo e potrai portarlo con te. Allo stesso modo, sarà semplice prelevarlo per metterlo in carica.

La ricarica avviene tramite porta USB, utilizzando il cavetto che riceve in dotazione. Insomma un prodotto completo super luminoso e di grandissima utilità. A questo prezzo questa luce automatica wireless è un vero e proprio affare. Spunta il coupon in pagina su Amazon e porta a casa la scorta da due pezzi a 12,98€. Le spedizioni sono veloci e gratuite garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

