L'SSD Esterno per Xbox Series X|S CROLLA di PREZZO

I videogiochi moderni pesano sempre di più. L’unico modo per avere più spazio a disposizione sulla nostra Xbox Series X o S è acquistando un SSD compatibile. WD_BLACK C50 è realizzato sotto licenza ufficiale Microsoft e, nella sua versione da 512GB , crolla ora a soli 99,99€ invece dei classici 139,99€. Scopriamo tutte le caratteristiche.

Tutte le caratteristiche dell’SSD per Xbox

L’SSD WD_BLACK C50 da 512GB non è solo un semplice dispositivo di archiviazione, ma un vero e proprio upgrade che trasforma la tua Xbox Series X o S nella macchina da gioco definitiva. Sfruttando la potenza della Xbox Velocity Architecture, potrai vivere un’esperienza di gioco senza precedenti, con tempi di caricamento ridotti al minimo e una fluidità impeccabile. Dimentica i lag e le attese frustranti: immergiti completamente nell’azione e goditi ogni istante dei tuoi giochi preferiti.

Con una capacità di archiviazione di 512GB, avrai a disposizione tutto lo spazio necessario per conservare una vasta libreria di titoli next-gen. Non dovrai più preoccuparti di dover eliminare giochi per fare spazio ai nuovi: avrai tutto a portata di mano, pronto per essere caricato in un attimo e goduto al massimo.

L’installazione della scheda è semplicissima: grazie al design plug-and-play, potrai collegarla alla tua console Xbox Series X|S in pochi secondi, senza bisogno di strumenti o competenze tecniche. Il suo design elegante e compatto si integrerà perfettamente con l’estetica della tua console, completando la tua postazione di gioco con un tocco di stile e raffinatezza.

Aumenta subito la memoria della tua Xbox con l’SSD WD_BLACK C50 da 512GB a soli 99,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.