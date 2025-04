L'OTTIMO monitor da gaming LG UltraGear QHD da 27" a 180 Hz ad appena 181€

L’eccellente monitor da gaming LG UltraGear con pannello curvo da 27″ a risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento a 180 Hz (modello 27GS60QC) è in offerta su Amazon a 181€.

Parliamo di una periferica di gioco molto interessante sotto tanti punti di vista. Innanzitutto, il monitor LG si presenta con un design dal carattere premium: le cornici frontali sono abbastanza sottili e mettono in risalto l’eccellente pannello curvo ad altissima risoluzione con supporto all’HDR10.

Offerta a tempo su Amazon per il monitor da gaming LG UltraGear 27″ a 180 Hz

Il monitor del colosso sudcoreano è pronto a offrirti il massimo della qualità visiva durante le tue sessioni di gioco: la risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) è perfetta per guardare immagini sempre a dettagli elevatissimi, mentre la frequenza di aggiornamento a 180 Hz rende il tutto più fluido e reattivo anche nei giochi caotici.

Non manca il pieno supporto alla tecnologia AMD FreeSync, un tempo di risposta di 1 ms (GtG) e tutte le porte di cui hai bisogno per collegarlo al PC oppure alla console (2x HDMI, 1x DisplayPort e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie).

Approfitta subito della offerta su Amazon per acquistare l’ottimo monitor da gaming LG spendendo appena 181€; ricorda di attivare i servizi Prime per riceverlo a casa in 24 ore senza costi aggiuntivi di spedizione.