Lords of the Fallen per PS5 è il videogioco che non sapevi di volere!

Hai giocato Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring o simili e vorresti di qualcosa che ci si avvicini? Lords of the Fallen è proprio quello che stai cercando. Uscito alla fine dello scorso anno, questo souls-like ha davvero sorpreso i fan del genere. In questo momento potrai risparmiare sulla versione PS5 dato che passa dagli originari 69,99€ ad appena 37,99€!

Tutte le caratteristiche di Lords of the Fallen

Con una ricca ambientazione dark fantasy, un sistema di combattimento fluido e impegnativo, e due mondi vasti e interconnessi da esplorare, Lords of the Fallen offre un’esperienza di gioco avvincente e coinvolgente. Nel ruolo di un Crociato Oscuro, un guerriero dannato con una sola speranza di redenzione, devi affrontare il temibile Dio demoniaco Adyr per ristabilire l’equilibrio nel mondo.

Sarai chiamato a esplorare due mondi vasti e interconnessi: il regno dei vivi, pieno di pericoli mortali, e il regno dei morti, dove si cela un’oscurità inquietante. Con la tua lanterna, un artefatto di potere arcano, potrai attraversare i confini tra i mondi, scoprire segreti nascosti, recuperare tesori leggendari e persino manipolare le anime dei tuoi nemici.

Potrai affrontare l’avventura da solo, immergendoti in una sfida intensa e coinvolgente, oppure unisciti a un amico per giocare in cooperativa online. Combinate le vostre forze per superare ostacoli insormontabili e ottenere ricompense esclusive. Tuttavia, altri giocatori potrebbero invadere il tuo mondo, portando sfide epiche in battaglie PvP.

Ma ricorda che in questo viaggio per la redenzione, la morte non segna la fine, ma un nuovo inizio nel regno dei morti.

Parti per una nuova impegnativa avventura con Lords of the Fallen per PS5 a soli 37,99€!