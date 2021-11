Lol 2 anticipazioni cast: i nomi dei concorrenti della seconda edizione

La prima edizione di Lol è andata incontro ad un successo a dir poco clamoroso: nessuno si aspettava un riscontro di pubblico tanto elevato, al punto da rendere praticamente necessaria una seconda edizione. Proprio oggi saranno ufficialmente svelati i nomi dei concorrenti di Lol 2, nel frattempo alcune ipotesi “ufficiose” ottengono sempre più risalto.

Chi saranno i 10 comici che parteciperanno a Lol 2?

Cominciamo dai punti fermi: Mara Maionchi e Fedez sono stati riconfermati alla conduzione, visto il gradimento che i telespettatori hanno espresso nei loro confronti.

Per quanto riguarda i concorrenti, è stata fin da subito tirata in ballo Virginia Raffaele. Particolarmente gradita anche la presenza del Mago Forrest. Non dovrebbe mancare neppure la star del web Diana Del Bufalo. Stupisce parecchio il nome di Maccio Capatonda, comico che in molti hanno suggerito ma la cui partecipazione sembrava alquanto impossibile: ed invece, anche lui dovrebbe far parte del cast ufficiale di Lol 2. Spazio poi Corrado Guzzanti (fratello di Caterina, concorrente della prima edizione), Max Angioni e i Pozzolis. Ancora in dubbio Herbert Ballerina, Tess Masazza e Claudio Bisio.

Ricordiamo che per seguire il programma sarà necessario sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Infine, vi lasciamo con un interrogativo: e se Mara Maionchi cambiasse ruolo, passando da presentatrice a comica di Lol 2?