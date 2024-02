Logitech Zone Vibe 100: adesso su Amazon il PREZZO è da SOGNO (-48%)

Hai deciso di acquistare delle cuffie wireless per giocare ai tuoi titoli preferiti? Vuoi qualcosa che non costi troppo e garantisca un’esperienza immersiva? Allora fiondati su Amazon e aggiungi al tuo carrello Logitech Zone Vibe 100 a soli 66,49 euro, invece che 129 euro.

Questa è un’offerta a tempo limitato per cui devi essere particolarmente rapido. Inoltre si tratta di un minimo storico, ragion per cui andrà letteralmente a ruba. Quindi prima che sia tardi fai tue queste bellissime cuffie wireless dotate di un microfono per le partite online e connessione multipoint.

Logitech Zone Vibe 100: l’eccellenza a prezzo piccolo

Queste sono senza ombra di dubbio tra le migliori cuffie wireless in commercio. Godono di un suono estremamente preciso che ti consentirà di percepire ogni piccolo dettaglio nei tuoi giochi. Inoltre sono comodissime, i padiglioni auricolari sono morbidi e la fascia per la testa in tessuto è molto confortevole.

Con la connessione multipla puoi associarli a due dispositivi contemporaneamente e passare quindi da uno all’altro senza dover dissociarli e poi riassociarli tutte le volte. E il microfono flip-to-mute gode della cancellazione del rumore per parlare con il tuo team durante le partite online e farti sentire perfettamente. Ultima cosa, non meno importante, la batteria che dura per 18 ore con una ricarica completa.

Affrettati dunque, prima che tutto finisca. Vai subito su Amazon e acquista le tue Logitech Zone Vibe 100 a soli 66,49 euro, invece che 129 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.