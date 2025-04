Logitech Wave Keys: tastiera wireless con supporto per i polsi, la scelta migliore

Dopo che stai diverse ore davanti al computer ovviamente sia alla vista che il polso e le braccia incominciano ad affaticarsi ed ecco perché abbiamo deciso di segnalarti questa promozione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la tastiera wireless con supporto per i polsi Logitech Wave Keys a soli 48,99 euro, anziché 84,99 euro.

Ebbene sì, grazie a questo sconto del 42% il prezzo crolla al più basso di sempre e dunque è una promozione da non farsi scappare assolutamente. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16,33 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech Wave Keys: meno fatica e prezzo conveniente

Sia per il suo costo notevolmente ridotto che per le sue straordinarie performance e l’ottimo design ergonomico, Logitech Wave Keys è uno dei migliori acquisti della categoria. La sua particolare forma a onda ti permetterà di digitare velocemente facendo molta meno fatica. Inoltre è incorporato un supporto per i polsi imbottito in memory foam.

La connessione avviene sia tramite la tecnologia Bluetooth che tramite il ricevitore che trovi incluso e questo ti permette di scegliere in base alle tue esigenze e ai dispositivi. In questo modo è compatibile con Windows, MacOS, iPadOS e ChromeOS. È dotata anche di un pratico tastierino numerico e di comodi piedini inclina abili fino a 4°. Troverai già incluse due batterie che ti permetteranno di usare la tastiera per ben 3 anni prima di doverle cambiare.

Non perdere dunque questa straordinaria occasione per fare molta meno fatica senza spendere un mucchio di soldi. Vai adesso su Amazon e acquista la tua Logitech Wave Keys a soli 48,99 euro, anziché 84,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.