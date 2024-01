Logitech Wave Keys: difficile trovare di meglio a questo PREZZO

La tastiera Logitech Wave Keys è l’incarnazione della perfezione ergonomica, in grado di trasformare il tuo spazio di lavoro in un’oasi di comfort. Cavalca l’onda della produttività con questa tastiera wireless oggi in super sconto del 18% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo vantaggioso di soli 69,99 euro, anziché 84,99 euro.

Logitech Wave Keys: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Il design curvo della tastiera assicura un comfort eccezionale, mantenendo le mani, i polsi e gli avambracci in una posizione di digitazione naturale. Il supporto per i polsi imbottito con memory foam riduce la pressione durante le lunghe sessioni di lavoro, consentendoti di digitare comodamente tutto il giorno.

Personalizza la tua esperienza con l’app Logi Options+ e adotta scorciatoie per risparmiare tempo, garantendo un flusso di lavoro senza interruzioni. La certificazione Ergo attesta che la tastiera Wave Keys è stata progettata e approvata secondo gli standard più elevati dagli esperti di ergonomia, garantendo il massimo benessere durante l’utilizzo.

La connessione Bluetooth o tramite il ricevitore Logi Bolt offre la massima flessibilità, consentendoti di alternare facilmente tra laptop, tablet e telefono. Con una durata delle batterie fino a 3 anni, la Wave Keys è la compagna ideale per affrontare le sfide quotidiane.

E non è solo una tastiera di alta qualità, ma anche eco-friendly. Le parti in plastica includono plastica riciclata post-consumer certificata, dimostrando l’impegno di Logitech per la sostenibilità. Inoltre, la tastiera ha ottenuto la certificazione di neutralità carbonica, garantendo che la tua produttività non abbia impatti negativi sull’ambiente.

Scegli la tastiera Logitech Wave Keys, unisce prestazioni eccezionali, design ergonomico e responsabilità ambientale. Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo competitivo di soli 69,99 euro, prima che sia troppo tardi.

