Logitech StreamCam: la webcam degli STREAMER è in offerta TOP su Amazon (-57%)

Le webcam di alta qualità, per videoconferenze e live streaming, presentano, in genere, costi elevati ma durante il Black Friday di Amazon le occasioni per un buon affare non mancano di certo: è così che l’offerta dedicata alla Logitech StreamCam è da cogliere al volo.

La webcam di Logitech for Creators, il brand dell’azienda specializzato nella realizzazione di accessori per creatori di contenuti online, è protagonista di un’ottima offerta su Amazon in occasione del periodo del Black Friday con uno sconto del 57% sul prezzo.

Grazie a quest’offerta, quindi, la Logitech StreamCam è disponibile al prezzo scontato di 70 euro invece di 165 euro. Si tratta di una delle migliori offerte del Black Friday di Amazon in grado di offrire uno sconto reale su di un accessorio sempre più essenziale.

Logitech StreamCam: in sconto al 57% su Amazon è imperdibile

La Logitech StreamCam è ideale per live streaming su YouTube e Twitch. La webcam garantisce la possibilità di trasmettere video in Full HD a 60 fps con funzionalità autofocus e facial tracking e supporto anche ai video verticali per le live sui social.

La connessione avviene tramite USB-C. Questa webcam ha tutte le carte in regola per diventare l’accessorio di riferimento per streamer e creatori di contenuti su tutte le piattaforme social. Si tratta, inoltre, di un’ottima soluzione anche per le videoconferenze dove potrà garantire un netto passo in avanti della qualità del video rispetto, ad esempio, alle webcam integrate dei PC.

L’offerta Amazon per il Black Friday è da cogliere al volo. La Logitech StreamCam è disponibile in offerta al prezzo di 70 euro invece di 165 euro con uno sconto del 57% rispetto al prezzo di listino. Quest’offerta è tra le proposte migliori del Black Friday e rende la webcam un vero e proprio “best buy”.

