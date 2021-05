Siete alla ricerca di una buona webcam per lo streaming? Quest’oggi vi parliamo di una promozione di Amazon riguardante quella che da molti è considerata come la migliore webcam per lo streaming. Stiamo parlando della Logitech StreamCam che solo per oggi passa da 134,80 euro a soli 107,00 euro grazie allo sconto del 21%.

Logitech StreamCam: caratteristiche principali

Godetevi un’esperienza di streaming superiore con Logitech StreamCam. Grazie alla fluida risoluzione a 1080p con frequenza 60 fps, alle infinite opzioni di personalizzazione e al supporto per video verticali Full HD, StreamCam è la videocamera ottima per Twitch, YouTube, Facebook, Instagram e tutte le piattaforme di streaming e social preferite. La messa a fuoco automatica e l’esposizione con tracciamento facciale basato sull’intelligenza artificiale e la versatilità delle opzioni di montaggio garantiscono di ottenere sempre video con la luce migliore e l’angolazione ottima.

Le prestazioni audio di qualità premium garantiscono un suono sempre coinvolgente e autentico che catturerà il pubblico. Inoltre, il software avanzato Logitech Capture consente di creare contenuti utilizzando più videocamere, testo in sovrimpressione, transizioni per il cambio di scena e altri controlli professionali da studio. Tutto questo può essere vostro al prezzo di soli 107 euro invece dei consueti 134,80 euro. Una promozione che non potete lasciarvi scappare!

