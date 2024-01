Logitech StreamCam: AFFARE incredibile su Amazon (-40%)

La Logitech StreamCam è la risposta alle esigenze di streaming più avanzate e alle richieste di video di alta qualità. Grazie alla sua promozione esclusiva su Amazon, con uno sconto del 40%, è il momento perfetto per portare la tua esperienza di streaming al livello successivo. Approfitta subito di questa occasione e acquistala al prezzo ridicolo di soli 99,69 euro, anziché 164,99 euro.

Logitech StreamCam: questa offerta non durerà ancora a lungo

Il punto di forza di questa straordinaria telecamera è la sua incredibile risoluzione Full HD a 60 FPS. Con la Logitech StreamCam nera, otterrai immagini nitide e movimenti fluidi che renderanno i tuoi video più accattivanti che mai. La qualità video impeccabile è resa possibile dalla tecnologia avanzata che offre una chiarezza straordinaria e una fedeltà cromatica impressionante.

La StreamCam utilizza una porta USB-C per garantire un trasferimento video veloce ed efficiente. La connessione diretta USB 3.1 Gen 1 Type-C offre una stabilità senza pari, permettendoti di trasmettere in streaming con sicurezza e senza interruzioni. Non dovrai più preoccuparti di interruzioni fastidiose o di una qualità video compromessa; la StreamCam ti offre la tranquillità di una connessione affidabile.

Un altro punto forte è l’autofocus intelligente assistito dall’IA, reso possibile grazie al software Logitech Capture. Il riconoscimento facciale offre una messa a fuoco precisa e una migliore esposizione, garantendo risultati chiari e professionali in ogni situazione. Non importa se sei in una stanza ben illuminata o in condizioni di luce difficili, la StreamCam si adatta automaticamente per offrirti sempre il massimo della qualità.

La versatilità della StreamCam è ulteriormente evidenziata dalla sua capacità di passare alla modalità video verticale Full HD. Ruotando la telecamera di 90° attraverso Logitech Capture, puoi creare contenuti perfetti per Instagram e Facebook direttamente dal tuo smartphone Android. È il compagno ideale per chi vuole essere al passo con le ultime tendenze e creare contenuti coinvolgenti per i social media.

Per completare l’esperienza di utilizzo, la StreamCam offre diverse opzioni di montaggio. La compatibilità con il treppiede ti consente di trovare sempre l’angolazione perfetta per il tuo streaming o i tuoi video. È il massimo della flessibilità per adattarsi alle tue esigenze creative.

Compatibile con Windows 10 o versioni successive e macOS 10.14 o versioni successive, la Logitech StreamCam è pronta per soddisfare le tue esigenze di streaming e registrazione video. Non perdere l’opportunità di possedere questo gioiello tecnologico con un mega sconto del 40% su Amazon. Approfitta subito di questo affare e acquistala al prezzo speciale di soli 99,69 euro, prima che sia troppo tardi.

