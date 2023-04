Logitech Pro Flight Yoke System: super sconto su Amazon

Il Logitech G Saitek Pro Flight Yoke System è un sistema di controllo del volo progettato per simulare i comandi reali dei velivoli nei videogiochi. Il dispositivo offre un’esperienza realistica per la formazione di aspiranti piloti o per consentire ai piloti professionisti di mantenere le loro abilità. In questo momento, il prodotto è in sconto del 20% su Amazon, il che lo rende un’opzione ancora più allettante per gli appassionati di simulatori di volo, ad un prezzo vantaggioso di soli 142,41 euro.

Logitech Pro Flight Yoke System: tutti gli aspiranti piloti lo vorranno

La leva della barra di comando in acciaio inossidabile del Logitech Pro Flight Yoke System è progettata per offrire un controllo stabile, fluido e preciso del velivolo virtuale nei simulatori di volo. Questo lo rende un dispositivo robusto e resistente, in grado di resistere all’usura del tempo e all’utilizzo prolungato. Inoltre, il quadrante acceleratore con leva a 3 assi è disponibile come unità dedicata, consentendo un controllo ancora più comodo dell’accelerazione, dell’inclinazione e della miscela.

L’interruttore Hat PDV, i 14 pulsanti di controllo e l’interruttore a 3 posizioni offrono 75 comandi programmabili personalizzabili, che permettono alle funzioni del velivolo di essere sempre a portata di mano. Questo è particolarmente utile per simulazioni complesse in cui l’accesso rapido alle funzioni è essenziale. Inoltre, il dispositivo include anche supporti regolabili per il simulatore, con un morsetto per scrivania a due posizioni che consente di fissare saldamente i dispositivi di controllo su diversi tipi di scrivanie.

In definitiva, il Logitech G Saitek Pro Flight Yoke System è un dispositivo di controllo del volo eccellente per chiunque desideri un’esperienza realistica di simulazione del volo. Se stai cercando un prodotto di controllo del volo di alta qualità, il Logitech G Saitek Pro Flight Yoke System è sicuramente l’opzione definitiva a questo prezzo. Approfitta subito di questo sconto del 20% su Amazon e acquista questo fantastico device ad un prezzo competitivo di soli 142,41 euro. Affrettati perché i pezzi a disposizione sono soltanto 3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.