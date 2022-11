Logitech POP: tastiera meccanica wireless con tasti emoji (-41%)

Stai cercando una tastiera meccanica che sia compatta e che puoi portare sempre con te? Allora oggi sarai felice perché Amazon ha deciso di fare una follia. Metti subito nel tuo carrello Logitech POP Keys a soli 69,90 euro, invece che 119 euro.

Con questo sconto del 41% non solo hai un notevole risparmio ma metti anche le mani su una tastiera unica. Infatti ha un design molto particolare, pieno di colori e con i tasti emoji che potrai anche personalizzare. Oltre a questo ti garantisce la possibilità di portarla ovunque, mettendola in un piccolo zaino o in una borsa. Infatti è super compatta e quindi facile da trasportare.

Logitech POP Keys: leggera, comoda e unica

Lo stile con cui è stata progettata ricorda vagamente una macchina da scrivere degli anni passati con una combinazione di colori nero, grigio e giallo in stile arcade. Potrai scegliere in realtà fra tre colori disponibili, però questa che ho portato la tua attenzione e quella con lo sconto migliore. Divertiti con i tasti emoji e assegna a ciascun tasto qualsiasi cosa tu desideri, grazie al software dedicato.

Ovviamente non è tutto fumo e niente arrosto. Questa tastiera è molto precisa e veloce. I tasti sono ben distanziati nonostante sia molto compatta e ha una battitura fluida. Inoltre avrai la possibilità di connettere fino a tre dispositivi e passare da uno all’altro premendo un semplice tasto. È compatibile con Windows, Mac, Chrome e Android.

Insomma questa è davvero un offerta fuori dal normale e per non rischiare di perderla dovrai essere veloce. Vai adesso su Amazon e acquista la tua Logitech POP Keys a soli 69,90 euro, invece che 119 euro. Se completi l’ordine subito la riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.