Logitech POP Keys, una tastiera meccanica SENZA fili e dal feeling TOP

Porta la tua scrivania a un altro livello con una tastiera wireless ma anche meccanica. Amante di quel rumore che fanno i tasti? Allora la Logitech POP Keys diventa il tuo gioiellino personale. Bella, particolare e con tutto quello di cui sei in cerca non ti fa scendere a compromessi.

Disponibile su Amazon, se la acquisti ora concludi un affare senza precedenti. Il ribasso del 41% fa crollare il prezzo ad appena 69,99€ quindi cosa stai aspettando? Collegati al volo e completa l’acquisto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech POP Keys è la tastiera dei sogni: tutto al suo interno

La tastiera meccanica non è per tutti: ti deve piacere senza ombra di dubbio. Se rientri in questa categoria di utenti allora con la Logitech POP Keys puoi trovare pane per i tuoi denti. Pensa che colorata così ha tutto al posto giusto e persino qualcosa in più.

Con Layout QWERTY italiano la digitazione è fluida e dinamica. Devi giusto abituarti al tasto in formato rotondo ma un paio di giorni e ci prendi la mano. Per avere tutto a portata di mano hai i tasti funzione e anche i tasti emoji. Questi sono piazzati sulla parte destra della tastiera e li puoi personalizzare a piacimento così ti basta premerli per avere le tue emoticon preferite a portata di dito.

Se tutto questo non è sufficiente, la tastiera è completamente Bluetooth quindi collegala ai tuoi sistemi operativi in un secondo e non farti mai problemi (in confezione trovi anche il micro ricevitore USB). Inoltre è multidispositivo e passi da uno all’altro attraverso i tasti di switch. In totale sono 3 i prodotti a cui puoi connetterla in automatico.

Per ultimo ma non per importanza ti lascio sapere che l’autonomia è imbattibile: 3 anni di utilizzo.

Collegati immediatamente su Amazon e acquista la tua Logitech POP Keys a soli 69,99€ grazie allo sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.